На психическое здоровье и поддержку. В первом квартале на непредвиденные случаи выделено 731,7 млн евро
Foto: PantherMedia/Scanpix

За первые три месяца этого года из государственной бюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи" выделено 731,7 млн евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине.

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В бюджете этого года на непредвиденные расходы было предусмотрено 26,7 млн евро, но из-за кризиса, связанного с Covid-19, правительство приняло несколько решений об увеличении финансирования программы до 1,32 млрд евро.

В первом квартале этого года было удовлетворено 76 запросов на выделение денежных средств на непредвиденные случаи на общую сумму 731,7 млн евро. Наибольшая сумма на непредвиденные случаи в первом квартале этого года была выделена Министерству финансов - 320,07 млн евро для программ государственной поддержки пострадавшим от кризиса из-за Covid-19.

316,32 млн евро было выделено Министерству благосостояния для программ поддержки, а Министерству здравоохранения было выделено 45,36 млн евро, в том числе на закупку и хранение вакцин от Covid-19 и снижение долгосрочного негативного влияния кризиса на психическое здоровье общества.

На целевые дотации самоуправлениям выделено 17,37 млн евро, на дотации - 5 млн евро.

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LETA

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LETA
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