На психическое здоровье и поддержку. В первом квартале на непредвиденные случаи выделено 731,7 млн евро

За первые три месяца этого года из государственной бюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи" выделено 731,7 млн евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине.

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В бюджете этого года на непредвиденные расходы было предусмотрено 26,7 млн евро, но из-за кризиса, связанного с Covid-19, правительство приняло несколько решений об увеличении финансирования программы до 1,32 млрд евро.

В первом квартале этого года было удовлетворено 76 запросов на выделение денежных средств на непредвиденные случаи на общую сумму 731,7 млн евро. Наибольшая сумма на непредвиденные случаи в первом квартале этого года была выделена Министерству финансов - 320,07 млн евро для программ государственной поддержки пострадавшим от кризиса из-за Covid-19.

316,32 млн евро было выделено Министерству благосостояния для программ поддержки, а Министерству здравоохранения было выделено 45,36 млн евро, в том числе на закупку и хранение вакцин от Covid-19 и снижение долгосрочного негативного влияния кризиса на психическое здоровье общества.

На целевые дотации самоуправлениям выделено 17,37 млн евро, на дотации - 5 млн евро.