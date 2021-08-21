На рабочей неделе прививки от Covid-19 ежедневно получали более 5500 человек
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По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), на прошедшей рабочей неделе в Латвии ежедневно вакцинировалось от Covid-19 в среднем около 5 500 человек.

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За пять рабочих дней прививки получили 27 799 человек, и это меньше, чем неделей ранее, когда за пять дней прививки получили почти 30 000 человек.

В пятницу первую дозу вакцины получили 2769 человек, а вторую — 2185 человек. Еще 301 человек получил однократную вакцину производства Johnson&Johnson (J&J). Всего вчера прививки получили 5 255 человек. Вакцинация проходила в 189 учреждениях.

В последние три недели в Латвии прививается от Covid-19 в среднем 34 500 человек. Темп вакцинации перестал падать, но по-прежнему отстает от рекордов, достигнутых в мае, когда еженедельно прививалось более 110 000 человек.

На данный момент в Латвии использовано 1 454 264 дозы вакцины, а 735 323 человека уже прошли курс вакцинации.

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LETA

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