На рабочем месте без масок могут находиться до 20 привитых или переболевших Covid-19 человек

Без использования защитной маски и соблюдения дистанции на рабочем месте или в одном помещении с сегодняшнего дня могут одновременно находиться до 20 человек, которые вакцинированы от Covid-19 или переболели коронавирусом, предусматривают разработанные Министерством здравоохранения поправки.

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Привитые от Covid-19 или переболевшие лица могут более свободно собираться в закрытых помещениях: например, рабочие коллективы в рабочих помещениях, любительские творческие коллективы и спортивные команды.

При этом все эпидемиологические требования должны быть соблюдены, если в помещении находится хотя бы один человек, чей статус вакцинации или перенесенного Covid-19 неизвестен. Требования также должны соблюдаться в помещениях общего пользования.

Поправки не распространяются на мероприятия с участием более 20 человек и на непостоянные группы.

Как указали в Минздраве, согласно этому принципу работу могут возобновить любительские творческие коллективы и любительские спортивные команды.

Как сообщалось ранее, исключения для привитых от Covid-19 лиц уже сделаны в отношении соблюдения домашнего карантина и самоизоляции при въезде в Латвию из стран с высоким уровнем заболеваемости Covid-19.