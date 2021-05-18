На рабочих местах без масок смогут собираться до 20 иммунных к Covid-19 человек
Foto: DELFI

В одном помещении без масок и соблюдения дистанции смогут собираться не более 20 человек, переболевших или вакцинированных от Covid-19. Это подразумевают подготовленные Министерством здравоохранения и утвержденные правительством поправки, сообщает LETA.

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Подобные собрания будут возможны в закрытой, контролируемой среде, например, на рабочих местах или в тренировочных залах. Послабления не распространяются на помещения общего пользования, а также на мероприятия с участием более 20 человек и группам с непостоянным составом.

Если иммунный статус хоть одного человека неизвестен, то все участники должны соблюдать меры эпидемиологической предосторожности.

В качестве подтверждающего иммунитет документа можно использовать карточку вакцинации, распечатку из системы "э-здоровье", справку от семейного врача или от кабинета вакцинации.

Министерство здравоохранения отмечает, что согласно этому принципу могут возобновить работу любительские художественные и спортивные коллективы.

На данный момент люди, привитые от Covid-19 или переболевшие могут не участвовать в программах скрининга, не соблюдать домашний карантин и не соблюдать самоизоляцию по возвращении из стран с высокой заболеваемостью Covid-19.

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