На рассмотрение в Сейм направлен законопроект о досрочной индексации пенсий

Комиссия Сейма по социально-трудовым вопросам во вторник направила на рассмотрение на внеочередном заседании 14 июля законопроект о досрочной индексации пенсий. Предусматривается, что в этом году индексация будет проведена в сентябре, а не в октябре, как это было в предыдущие годы.

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Пенсии будут проиндексированы на месяц раньше, чтобы компенсировать пенсионерам инфляцию и рост цен на энергоресурсы. 14 июля Сейм утвердит законопроект в третьем окончательном чтении.

Депутаты передали на рассмотрение предложение председателя комиссии Андриса Скриде (АР!) об индексации пенсий и в августе, с выплатой соответствующей суммы вместе с суммой индексации за сентябрь.

Также законопроектом предусмотрено, что с 1 августа текущего года независимо от ее размера будет пересмотрена государственная пенсия политически репрессированным, инвалидам I группы и участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

При этом часть августовской индексации будет выплачена в сентябре. На внеочередном заседании Сейму предстоит принять решение, поддерживать ли выплату августовской части индексации.

Как сообщалось, Сейм 16 июня отложил рассмотрение этих поправок по просьбе "Нового Единства".

Спор о сроках индексации пенсий возник в преддверии выборов в 14-й Сейм: они пройдут 1 октября.