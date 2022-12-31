На Ратушной площади в Риге собралось много встречающих Новый год

Среди собравшихся есть как молодежь, так и пожилые люди, а также семьи с детьми.

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Агентство LETA уже сообщало, что Рижская дума приглашает жителей и гостей города встретить Новый год у Дома конгрессов или на Ратушной площади.

Вечером 31 декабря новогодние мероприятия в Риге начались в 21.00, а продлятся до 02:00. Во время мероприятий публике представят культурную программуа с выступлениями различных музыкантов, а также световая и музыкальная импровизация.

У Дома конгрессов пройдет концерт с участием групп Pirmais kurss, Carnival Youth, Kreisais krasts и рэп-артиста ansis. Предположительно, это мероприятие привлечет преимущественно молодую аудиторию.

А для широкой публики между Ратушной площадью и Площадью стрелков в новогоднюю ночь будут выступать Dzelzs Vilks, Ральф Эйланд, Auļi и Sudden Lights.

В полночь в обоих местах запланировано небольшое световое шоу с пиротехническими элементами.

Помимо концертов и световых шоу все, кто решит отпраздновать Новый год в центре столицы, могут посетить праздничный рынок подарков и деликатесов на Домской площади и в парке Эспланада, где также планируется культурная программа.