На развитие велоинфраструктуры в Риге и ее окрестностях выделят 34,5 млн евро

На развитие велосипедной инфраструктуры в Риге, Ропажском, Кекавском, Марупском и Адажском краях из Фонда восстановления будет выделено 34,5 млн евро, постановило правительство.

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В рамках программы "Изменения климата и устойчивость окружающей среды" механизма восстановления и устойчивости Европейского союза эти средства будут направлены на создание целостной и непрерывной магистральной велоинфраструктуры в столичном регионе. Планируется, что до 31 мая 2026 года протяженность новой или восстановленной велосипедной инфраструктуры в Риге и столичном регионе составит не менее 60 км.

Строительство и обновление велосипедной инфраструктуры планируется на маршрутах Рига-Царникава (в том числе не менее 11 км в Адажском крае), Рига-Улброка (не менее 3 км в Риге и не менее 9 км в Ропажском крае), Рига-Кекава (не менее 5 км в Риге и не менее 16,5 км в Кекавском крае), Рига-Бабите-Пиньки (не менее 6,5 км в Риге и не менее 4,5 км в Марупском крае) и Рига-Марупе (не менее 4,5 км в Марупском крае).

Из общего объема финансирования 21,18 млн евро предусмотрено для Риги, 3,3 млн евро - для Ропажского самоуправления, 3,25 млн евро - для Кекавского самоуправления, 2,88 млн евро - для Марупского самоуправления, 3,9 млн евро - для Адажского самоуправления.