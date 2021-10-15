На региональных дорогах восстановят разметку, скорость движения будет ограничена

До 30 октября будет восстановлена горизонтальная разметка на нескольких государственных дорогах в Курземе, Латгале и Видземе, сообщает LETA со ссылкой на Latvijas Valsts ceļi.

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Разметку восстановят на заасфальтированных государственных магистралях, региональных и местных дорогах в окрестностях Лудзы, Резекне, Дагды, Даугавпилса, Прейли, Мадоны, Лимбажи, Риги, Огре, Цесиса, Елгавы, Добеле, Лиепаи и Вентспилса.

В местах проведения работ скорость движения будет ограничена до 50 километров в час. Движение будет организовано с помощью передвижных дорожных знаков и конусов.

Как сказано в сообщении Latvijas Valsts ceļi, работы ведутся по региональному принципу, определенному процедурами закупок.