На ремонт рижских улиц, возможно, потрачено "лишних" семь миллионов евро

На ремонт рижских улиц, возможно, нехозяйственно израсходовано около семи миллионов евро, сообщил советник исполнительного директора Риги Кристапс Каулиньш на заседании Комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы.

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Дисциплинарное дело было начато после получения информации от некоего лица, в сообщении были упомянуты суммы и факты, поэтому, по словам другого советника исполнительного директора Риги, Мариса Кнокса, не было оснований сомневаться в сообщении по существу.

Как сообщалось, исполняющий обязанности директора Департамента сообщения Рижской думы Янис Вайводс был отстранен от должности из-за подозрений в возможном разбазаривании нескольких миллионов евро.

Проверив информацию осведомителя, руководство думы пришло к выводу о том, что в департаменте сообщения не создана адекватная система учета, которая позволяла бы проверить объем выполненных работ и количество уложенного асфальта. Вайводс организовывал работы по обновлению дорожного покрытия через договоры о повседневном обслуживании дорог, что привело к их удорожанию.

Сейчас Вайводс и начальник Управления инфраструктуры дорожного движения Андрей Уртанс отстранены от должностей на время дисциплинарного расследования.

На время дисциплинарного расследования исполнять обязанности директора Департамента сообщения будет Эдийс Плешс, который также исполняет обязанности директора Департамента жилья и среды. Обязанности главы Управления инфраструктуры дорожного движения будет выполнять Мартиньш Слимбахс, глава Управления по развитию общественной инфраструктуры.

Вайводс после пресс-конференции заявил журналистам, что против него уже давно ведется моббинг со стороны советника исполнительного директора Риги Мариса Кнокса.

Отстранение рассматривается Вайводсом как сведение личных и политических счетов с ним и сотрудниками департамента. По его словам, на подготовку объяснений в связи с потенциальными нарушениями ему было дано всего два дня, чего совершенно недостаточно.

Вайводс считает, что травля связана с конфликтом между Рижской думой и бывшим директором департамента Виталием Рейнбахом. Как утверждает Вайводс, его просили не предоставлять документы, имеющиеся у департамента, но он не подчинился. Рижская дума сейчас ведет несколько судебных разбирательств по поводу отстранения Рейнбаха от должности.

Вайводс также указал на предстоящее преобразование департамента сообщения в департамент внешнего пространства и мобильности. Вайводс участвует в конкурсе на должность главы этого нового департамента и прошел в последний тур, но теперь ему сообщили, что интервью с ним не состоится. Тем самым его отстраняют от честной конкуренции.

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Вайводс добавил, что за последние два года в департаменте было два аудита, и нарушений в контроле за выполнением договоров они не выявили.

Вайводс своей вины не признает и использует все инструменты, чтобы доказать свою правоту.