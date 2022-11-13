На рижских садовых участках собрали более восьми тонн шифера

Этой осенью Рижское самоуправление обеспечило сбор и доставку более восьми тонн опасных отходов – асбестосодержащего шифера – из мелких садовых участков в Луцавсале и Румбуле на полигон по обращению с отходами.

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Одной из проблем, поднятых городскими садами/огородами и рабочей группой по развитию и управлению Луцавсалы, являлось наличие шифера на территории небольших садов, расположенных на земле самоуправления.

Шифер содержит асбест, который является опасным отходом и может оказывать вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. С 2005 года в Европе запрещено любое использование шифера.

В ходе реализации финансируемого самоуправлением проекта Фонда охраны окружающей среды ссбор опасных отходов проводился на территории малых садов на острове Луцавсала и в Румбуле. Всего было собрано 8,36 тонн опасных отходов, содержащих асбест.

В результате опроса цен был заключен договор с фирмой SIA "Clean R" на передвижной сбор опасных отходов. Общие затраты составили 4706 евро (с учетом НДС).

Опасные отходы были вывезены на мусорную свалку Бракшки в Ливберзской волости Елгавского края, которая получила разрешение Госслужбы окружающей среды на обращение со строительными материалами, содержащими асбест.