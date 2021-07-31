На Рижской объездной дороге от Кекавского кольца до Елгавского шоссе за 2,1 млн евро заменят покрытие
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На Рижской объездной дороге Саласпилс-Бабите (A5) на участке от Кекавского кольца до Елгавского шоссе будет за 2,102 млн евро заменено покрытие, сообщили в ГАО Latvijas valsts ceļi (LVC).

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На предприятии сообщили, что работы, оказывающие наибольшее влияние на транспортный поток, строители будут выполнять преимущественно в ночное время.

В зоне дорожных работ будет действовать ограничение скорости 50 и 70 километров в час, а движение в вечернее и ночное время, то есть с 20:00 до 6:00, будет регулироваться светофором или регулировщиками.

Автомобилистам следует считаться с тем, что движение в зоне дорожных работ может быть замедлено.

Завершить работы планируется в октябре этого года, их выполняет ООО Binders.

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LETA

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LETA

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