На Рижской окружной дороге ремонтируют покрытие, скорость ограничена

На Рижской окружной дороге, на участке между Лиепайским и Юрмальским шоссе, на этой неделе меняют дорожное покрытие, поэтому водителям придется столкнуться с ограничениями. Также ремонтные работы ведутся на Таллинском шоссе, на дороге Екабпилс-Резекне-Лудза-граница с Россией и на ряде региональных и местных дорог, сообщают Latvijas Valsts ceļi.

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На упомянутом участке Рижской окружной дороге движение в каждую сторону происходит по одной полосе, скорость ограничена до 70 км/ч.

С заметными ограничениями придется столкнуться на Таллинском шоссе. Чтобы проехать участок от Звейниекциемса до Дунте, потребуется 50 минут. На участке от Видземского шоссе до Сигули скорость ограничена до 70 км/ч, чтобы проехать этот участок, потребуется 25 минут.

На шоссе Рига-Бауска (А7) в Иецаве, от перекрестка с дорогой Иецава-Стелпе-Стелпское шосе до улицы Упес скорость ограничена до 50 км/ч, движение организовано с помощью светофором, ширина проезжей части уменьшена до 4,3 м. На проезд по этому участку потребуется 25 минут.

На дороге Екабпилс-Резекне-Лудза-граница с Россией (А12) от Грейшкани до улицы Ригас на четырех участках движение регулируется с помощью светофоров, скорость ограничена до 50 и 70 км/ч, чтобы проехать этот отрезок, потребуется 35 минут.

Ремонтируется несколько участков трассы А13 (Российская граница-Резекне-Даугавпилс-Литовская граница). От Резекне до Бекши скорость ограничена до 70, 50 и 30 км/ч, введено пять участков со светофорами, которые нужно проезжать 35 минут. От Малты до поворота на Феймани закрыта одна из полос, движение организовано с помощью светофоров, скорость ограничена до 70 и 50 км/ч. Примерное время проезда — 30 минут.

Строительные работы ведутся на 90 участках государственных дорог. С полным списком можно ознакомиться здесь.