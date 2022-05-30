На Рижской окружной у Кекавы введены ограничения движения
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С понедельника, 30 мая на Рижской окружной дороге Саласпилс-Бабите (А5) у Кекавы на участке от улицы Зиемелю до перекрестка с местной дорогой Кекава-Плаканциемс (V6), введены изменения дорожного движения, с которыми придется считаться длительное время. Ограничения введены в связи со строительством путепровода через шоссе А5, информирует предприятие Latvijas Valsts ceļi.

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В месте, где ведутся строительные работы, движение организовано по локальной объездной дороге с асфальтовым покрытием, ограничение скорости - 30 км/ч, на всем ремонтируемом участке - 50 км/ч. Водителей призывают считаться с ограничениями и не превышать допустимую скорость.

На данный момент ремонтные работы идут на 85 участках государственных дорог. Подробнее можно ознакомиться на составленной LVC дорожной карте.

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