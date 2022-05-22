На Рижском автовокзале открылся центр помощи беженцам
Foto: LETA

Организация Young Folks LV открыла центр помощи беженцам на автовокзале в Риге. Центр работает каждый день с 8 утра и до 12 ночи. Там любой беженец может получить помощь. Например, ночлег, питание и вещи первой необходимости, сообщает rus.LSM.lv.

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Первое, что видят беженцы из Украины по приезду в Латвию — вокзал. До вчерашнего дня там не было центра помощи. Но вот уже второй день на рижском автовокзале работают волонтеры. Открыла центр организация Young Folks LV.

"После Евровидения, когда украинцы победили, в конце сказали: "Save Mariupol" — я понял, что надо действовать", — поделился Александр Морозов, руководитель молодежной организации Young Folks LV.

Организация собрала уже 45 волонтеров. Они работают на автостанции посменно 4-6 часов. Также это стало возможным благодаря пожертвованиям, говорит Александр.

"Мы по сменам с 8 до 2, с 2 до 8, с 8 до 12 ночи. Мы постоянно делимся. И у нас постоянно тут 5-6 человек находится. Какая-то система, чаты есть логистики, есть чаты для беженцев, которые могут направить запрос. Есть чат отдельный для волонтеров, где мы пишем все, что необходимо, встречаем. Тут такая сеть, как муравьи", — добавил он.

Помощь абсолютно разная: подвезти куда-то, поселить на ночь в отель, покормить, просто проинформировать — или помочь вещами.

"Сегодня девочки — 4 года, 6 лет — просто в балетках тоненьких приехали, у нас дождь идет, просто все ноги мокрые. Мы тут же пишем, что нужна обувь, потому что в два часа они дальше едут в Лиепаю, на паром. И просто буквально за 3-4 часа мы находим обувь и все, что необходимо. Бывает, приезжают с ребенком 9 месяцев, памперсы нужны", — рассказал Морозов.

Помочь или стать волонтером может каждый, обратившись в организацию Young Folks LV.

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