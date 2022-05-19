На Рижском центральном рынке появятся подземные контейнеры для мусора

В среду, 25 мая, предприятие Clean R и компания Rīgas Centrāltirgus приглашают на открытие первых в Риге подземных контейнеров, которые представляют собой функциональное и современное решение по управлению отходами в городской инфраструктуре.

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Подземные контейнеры будут расположены на закрытой территории Рижского центрального рынка возле здания на улице Маскавас, 1, где также будут проходить демонстрации нововведения. Новые контейнеры для отходов были построены по инициативе Clean R, компания также берет на себя все расходы по развитию инфраструктуры.

Всего на Рижском центральном рынке построено восемь подземных контейнеров вместимостью три кубометра — шесть для несортированных бытовых отходов и два для отходов BIO. Подземные контейнеры большей вместимости позволяют рынку освободить территорию от имеющихся 21 контейнера для отходов, при этом вывозить мусор потребуется значительно реже. Это снизит нагрузку на транспортную инфраструктуру города. Подземные контейнеры также минимизируют риск разбрасывания мусора ветром или птицами.

Как отметили представители Clean R и Rīgas Centrāltirgus, со строительством новой инфраструктуры Рижский центральный рынок намерен значительно увеличить объемы сортировки отходов типа BIO, тем самым снизив свои расходы на управление.