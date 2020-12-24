На рождественских выходных полиция будет проводить проверки на дорогах

В праздничные выходные Государственная полиция будет усиленно контролировать безопасность движения на магистральных автодорогах и дорогах местного значения, сообщили агентству LETA в полиции.

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Также во время праздников полиция продолжит контролировать соблюдение ограничительных мер в связи с Сovid-19. К работе в праздничные дни будут привлечены дополнительные ресурсы.

Полиция будет проверять, не сели ли водители за руль в состоянии опьянения, соблюдают ли разрешенную скорость движения, а также будет обращать внимание на безопасность наименее защищенных участников дорожного движения.

Полиция самоуправления Риги напоминает, что в этом году на праздники нельзя приглашать гостей домой, самим ходить в гости, запрещены все частные вечеринки.

Специальных рейдов полиция проводить не планирует, но будет реагировать на вызовы в связи с нарушением требований эпидемиологической безопасности.

Также полиция уделит усиленное внимание местам торговли и развлекательным заведениям, которые уже нарушали требования.