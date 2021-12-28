На рождественской неделе темпы вакцинации против Covid-19 упали на треть
Foto: Imago/Scanpix/LETA

На минувшей рождественской неделе уровень вакцинации против Covid-19 в Латвии снизился на 35%, но доля людей, вакцинированных первой дозой, была примерно такой же, как и неделей ранее, свидетельствуют данные, собранные Национальной службой здравоохранения.

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На прошлой неделе в Латвии против Covid-19 были вакцинированы в общей сложности 45 649 человек, в том числе 6 293 человека получили первую вакцину, 7201 человек - вторую и 32 155 человек - первую бустерную вакцину. Общее число вакцинированных неделей ранее составило 70 510 человек, из которых 8 582 человека были вакцинированы первой дозой, 12 016 человек получили вторую вакцину и 49 912 человек получили первую бустерную вакцину.

На прошлой неделе в среднем 6 522 человека ежедневно вакцинировались против Covid-19 по сравнению со средним показателем 10 073 человек неделей ранее.

На данный момент вакцинировано 69,30% населения Латвии, при этом 66,32% жителей завершили процесс вакцинации, а 12,32% ревакцинированы.

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