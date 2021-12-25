На ряде рек Латвии сохраняется "желтое" предупреждение о повышении уровня воды
Foto: LETA

Согласно публикации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии на некоторых реках и их участках в Латвии все еще действует предупреждение желтого уровня о повышении уровня воды.

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В Даугаве возле Плявиняс и ниже Екабпилса наблюдаются ледяные затор. Ледяная пробка образовалась ниже по течению у станции Зелькю, у Екабпилса — скопились груды льда.

Сегодня, 25 декабря, на незамерзающих участках рек образуется лед. Уровень воды в районе Екабпилса по-прежнему высокий, но постепенно снижается.

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