На рынке Латвии обостряется проблема доступности ветеринарных препаратов

Проблема с доступностью ветеринарных препаратов на рынке обостряется как в Латвии, так и в Европе, сообщил агентству LETA председатель Латвийской ветеринарной ассоциации Валдис Шмелиньш.

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Он отметил, что в целом ситуация с наличием ветеринарных препаратов в Латвии не является критической, но есть группы лекарств, нехватку которых периодически ощущают практикующие ветеринары Латвии.

"Прогнозы не очень оптимистичны, потому что одна из причин — война на Украине. Она связана с занятостью фармацевтических компаний по производству и доставке лекарств для нужд военной медицины", — сказал Шмелиньш.

Глава ассоциации указал, что в основном ощущается нехватка препаратов из группы кортикостероидов, некоторых антибиотиков, нестероидных противовоспалительных препаратов, а также вакцин для собак и кошек. Ветеринары пытаются заменить отсутствующие препараты препаратами-аналогами, предоставляя разовые разрешения на ввоз, выдаваемые Продовольственно-ветеринарной службой (PVD).

Отсутствие лекарств в Латвии имеет те же причины, что и во всей Европе, признал Шмелиньш, заявив, что это в основном логистическая проблема, неспособность производителей производить и поставлять.

"В целом ситуация в Латвии не критическая. Отсутствующие препараты, в том числе вакцины для животных, заменяются другими препаратами аналогичного действия. В решении проблемы практикующие ветеринары тесно сотрудничают с PVD и Министерством земледелия", — сказал Шмелиньш.

Как сообщила агентству LETA начальник отдела регистрации ветеринарных препаратов PVD Занда Ауце, в 2022 году в Латвийском регистре ветеринарных препаратов было зарегистрировано 1044 ветеринарных препарата, из которых 60% были доступны на рынке.

PVD чаще всего получает информацию от производителей ветеринарных препаратов о перебоях в поставках вакцин, связанных с техническими проблемами производства. С другой стороны, вторая большая группа проблем, выявившаяся во время пандемии Covid-19, — это перебои в поставках действующих веществ и, как следствие, перебои в производстве и поставках ветеринарных препаратов.

Однако Ауце отметил, что две упомянутые проблемы обычно затрагивают не только Латвию, но и весь ЕС в целом.

"В Регистре ветеринарных препаратов можно искать аналоги среди уже зарегистрированных в Латвии ветеринарных препаратов. Если аналогов все же нет, то существуют есть несколько, призванных обеспечить доступность ветеринарных препаратов", — пояснила Ауце.

В качестве одного из механизмов Ауце упомянул возможность выдачи PVD разрешения на ввоз в Латвию незарегистрированных ветеринарных препаратов из другой страны ЕС или, в некоторых случаях, из третьей страны. В среднем PVD выдает около 40 разрешений на ввоз в Латвию незарегистрированных ветеринарных препаратов.