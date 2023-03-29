На Саркандаугаве вводится ограничение скорости до 30 км/ч

На этой неделе на Саркандаугаве вводится ограничение максимально допустимой скорости до 30 км/ч, сообщили в Рижской думе.

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Зона, где будет действовать ограничение скорости, вводится между улицами Тилту, железной дорогой, ул. Дунтес и Озолу. Установка дорожных знаков начнется в четверг, 30 марта. Водителей призывают быть внимательными и учитывать изменения дорожного движения.

Зоны с ограничением максимальной скорости до 30 км/ч вводят, учитывая многие факторы, влияющие на безопасность дорожного движения. Например, плотность припаркованного транспорта, ширину проезжей части и тротуаров, наличие образовательных учреждений, просматриваемость перекрестков и поворотов, интенсивность движения транспортного потока и др.

Зоны с ограничением максимальной скорости до 30 км/ч в Риге вводят постепенно с 2020 года, когда первый такой участок появился в окрестностях Агенскалнса. В Гризинькалнсе и двух участках в центре города ограничения ввели в 2021 году, в свою очередь, в окрестностях Чиекуркалнса это было сделано в прошлом году. В этом году ограничения введены на ул. Упесциема - на участке от границы Риги до ул. Бергю, а также на территории между ул. Буллю, Саулгожу, Слокас и Дзирциема.