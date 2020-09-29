На сегодняшний день в Латвии обнаружено 247 различных мутаций коронавируса

На данный момент ученые Латвийского центра биомедицинских исследований в Латвии обнаружили 247 различных мутаций SARS-CoV-2, но в то же время выяснили, что вирус меняется медленно — новая мутация появляется в среднем каждые две недели, сообщили агентству LETA в центре.

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Исследователи пришли к выводу, что количество мутаций в течение года в большинстве случаев будет небольшим — примерно от 22 до 23.

Результаты анализа генома SARS-CoV-2 показывают, что циркулирующие в Латвии вирусы родственны идентифицированным в других странах Европы подтипам вирусов. Результаты филогенетического анализа в свою очередь указывают на то, что вирус проникал в Латвию многократно с разных континентов, и пока нет доказательств широкого распространения инфекции внутри страны.

Текущие данные подтверждают, что все новые случаи "Covid-19" были завезены из-за границы, что свидетельствует об эффективности мер контроля "Covid-19" в Латвии.