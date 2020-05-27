На шпиль собора Святого Иакова вернулся позолоченный петух: внутрь положили молитву за будущее Латвии и Европы

В среду, 27 мая, на шпиль кафедрального собора Святого Иакова в Риге вернулся отреставрированный петух. За поднятием петуха на шпиль лично наблюдали архиепископ-митрополит Латвийской римско-католической церкви Збигнев Станкевич, премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр культуры Наурис Пунтулис.

Соблюдая традицию, они поместили в капсулу различные послания потомкам от церкви, правительства и реставраторов.

Как сообщили DELFI в Латвийской римско-католической церкви, главный акцент в записке, которую архиепископ Станкевич положил внутрь петушка, был сделан на молитве за судьбы Латвии и всей Европы. В послании Станкевич жаловался на то, что "в народах Европы заново начинает прорастать зерно отчужденности и обоюдной подозрительности", а также сетовал на угрозу со стороны коронавируса и практического материализма. Молитва содержит надежду на то, что люди будут согласны сделать вклад в духовное возрождение Латвии и Европы.

3 апреля петух был снят со шпиля собора специалистами АО Buvuznemums Restaurators, чтобы мастера могли починить его и заново покрыть золотом.

Датой основания собора считается 1225 год. В предыдущий раз петушка снимали со шпиля 38 лет назад. В 1982 году на шпиле был установлен новый позолоченный петушок весом 43,7 килограмма.

Также в соборе недавно отремонтированы фасады, отреставрирована кирпичная стена, отремонтированы деревянные конструкции крыши и заменена кровля, установлена противопожарная сигнализация.