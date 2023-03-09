На скользких тротуарах количество травм выросло вдвое

За последние сутки более чем вдвое выросло количество травм, полученных людьми на обледенелых тротуарах, сообщила представитель Больницы травматологии и ортопедии Дагния Дижбите-Сваринска.

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Растет число пациентов, получивших травмы из-за обледенения улиц. Кроме того, медики сообщают, что вчера — вероятно в связи с празднованием 8 марта — увеличилось количество пациентов с травмами, полученными в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с тем, что в ближайшие дни ожидается переменчивая погода и гололедица, медики призывают людей прислушаться к предупреждениям синоптиков и проявлять осторожность при передвижении по скользким поверхностям, а также выбирать подходящую для погодных условий обувь.

Врачи также напоминают, что в такую погоду пожилым людям лучше оставаться дома, и призывают молодых родственников позаботиться о своих близких, чтобы они по возможности меньше выходили из дома.

Наиболее распространенными травмами, полученными на скользких улицах, являются переломы плечевой кости, лодыжек, а у пожилых людей — переломы бедренной кости.