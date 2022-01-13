На следующей неделе будет отмечаться 100-летний юбилей Сейма

Латвийскому парламенту в этом году исполняет 100 лет, и в честь этого во вторник, 18 января, в Сейме состоится торжественное открытие года столетия.

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Спикер Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение) подчеркнула, что наряду с национальным суверенитетом парламентаризм является одним из основных краеугольных камней государственного устройства.

"Это была воля основателей и учредителей Латвийского государства, и народ ее полностью поддержал. Отмечая 100-летие 1-го Сейма, хочу подчеркнуть, что миссия Сейма заключается в реализации национального представительства и парламентской демократии", — подчеркнула Мурниеце.

Планируется, что к участникам и зрителям торжественного мероприятия обратится Председатель Сейма. Также запланирована экспертная дискуссия "Латвийский парламент сквозь века", в которой примут участие судья Конституционного суда Гунарс Кусиньш, заместитель директора Латвийского национального исторического музея Томс Кикутс и ректор Видземской высшей школы Гатис Круминьш.

Участники дискуссии оглянутся на время заседания Сейма 100 лет назад, посмотрят на развитие парламента, а также оценят роль парламента в современной Латвии.

Сейм собрался на первое заседание 7 ноября 1922 года в 12 часов дня в доме на улице Екаба. С созывом 1-го Сейма вступила в силу Сатверсме Латвийского государства, определившая принципы осуществления государственного устройства и власти.