На следующей неделе будет отмечаться 100-летний юбилей Сейма
Foto: Saeimas administrācija

Латвийскому парламенту в этом году исполняет 100 лет, и в честь этого во вторник, 18 января, в Сейме состоится торжественное открытие года столетия.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Спикер Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение) подчеркнула, что наряду с национальным суверенитетом парламентаризм является одним из основных краеугольных камней государственного устройства.

"Это была воля основателей и учредителей Латвийского государства, и народ ее полностью поддержал. Отмечая 100-летие 1-го Сейма, хочу подчеркнуть, что миссия Сейма заключается в реализации национального представительства и парламентской демократии", — подчеркнула Мурниеце.

Планируется, что к участникам и зрителям торжественного мероприятия обратится Председатель Сейма. Также запланирована экспертная дискуссия "Латвийский парламент сквозь века", в которой примут участие судья Конституционного суда Гунарс Кусиньш, заместитель директора Латвийского национального исторического музея Томс Кикутс и ректор Видземской высшей школы Гатис Круминьш.

Участники дискуссии оглянутся на время заседания Сейма 100 лет назад, посмотрят на развитие парламента, а также оценят роль парламента в современной Латвии.

Сейм собрался на первое заседание 7 ноября 1922 года в 12 часов дня в доме на улице Екаба. С созывом 1-го Сейма вступила в силу Сатверсме Латвийского государства, определившая принципы осуществления государственного устройства и власти.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников