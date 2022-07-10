На следующей неделе город Иецава отметит 530-летие

На следующей неделе, 15 июля, город Иецава будет отмечать 530-летний юбилей, сообщили в самоуправлении.

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Иецава впервые упоминается в письменных источниках в 1492 году, когда магистр Ливонского ордена Иоганн Фридрих фон Лоринкгофен издал документ об оброке крестьян Иецавы и Межотне поместью.

Вечером в пятницу, 15 июля, праздничное шествие направится на эстраду Иецавского парка. Ему будет предшествовать торжественная церемония восстановления договора о сотрудничестве со шведским муниципалитетом Торебоды, который от имени самоуправления Бауского края подпишет председатель думы Айвар Окманис.

B 17.00 посетители приглашаются во двор Иецавской библиотеки Эдварда Вирзы, где выступит музыкант Карлис Казакс, а в 18.00 состоится открытие выставки картин художницы Татьяны Пальчук-Рикане в Иецавском доме культуры.