На следующей неделе город Иецава отметит 530-летие
Foto: LETA

На следующей неделе, 15 июля, город Иецава будет отмечать 530-летний юбилей, сообщили в самоуправлении.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Иецава впервые упоминается в письменных источниках в 1492 году, когда магистр Ливонского ордена Иоганн Фридрих фон Лоринкгофен издал документ об оброке крестьян Иецавы и Межотне поместью.

Вечером в пятницу, 15 июля, праздничное шествие направится на эстраду Иецавского парка. Ему будет предшествовать торжественная церемония восстановления договора о сотрудничестве со шведским муниципалитетом Торебоды, который от имени самоуправления Бауского края подпишет председатель думы Айвар Окманис.

B 17.00 посетители приглашаются во двор Иецавской библиотеки Эдварда Вирзы, где выступит музыкант Карлис Казакс, а в 18.00 состоится открытие выставки картин художницы Татьяны Пальчук-Рикане в Иецавском доме культуры.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Читайте также
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Время выходить на глобальный рынок автозапчастей
Участвуй в конкурсе историй и получи страховку для домашнего питомца!
Как учиться бесплатно в частном университете, чтобы работодатели боролись за студентов?
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
TSI — Высшее образование в ногу с прогрессом
Образование британского качества — в Риге!
Разные магазины для разных покупателей. Как работает на eBay компания ProTuning.com