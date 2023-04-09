На следующей неделе исполнять обязанности президента и спикера будет Грасбергс

В отсутствие президента Эгила Левитса и спикера Сейма Эдварда Смилтенса со вторника, 11 апреля, по четверг, 13 апреля, их обязанности будет исполнять заместитель спикера Сейма Янис Грасбергс, сообщил президент в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

C полудня вторника до вечера четверга Левитс будет находиться с визитом в Португалии, где он встретится с президентом этой страны Марселу Ребелу де Соузой, чтобы обсудить стоящие перед Европой вызовы и более тесное сотрудничество между двумя странами.

У Левитcа также запланированы переговоры с министром иностранных дел Португалии Жоао Гомешем Кравиньо, спикером португальского парламента Аугусту Сантушем Сильвой и мэром Лиссабона Карлушем Моэдашем.

В ходе визита президенты Латвии и Португалии посетят фонд биомедицинских исследований "Champalimaud Foundation", где будет подписан меморандум о взаимопонимании между фондом, Рижским университетом им. Страдыньша, Клинической университетской больницей им. Страдыньша и Рижским техническим университетом.

Кроме того, президенты обеих стран выступят на латвийско-португальском бизнес-форуме. В поездке Левитса будут сопровождать более 40 представителей различных предприятий.

Левитс посетит Эвору, которая вместе с латвийским городом Лиепая станет культурной столицей Европы 2027 года. В ходе визита в присутствии президента мэры Эворы и Лиепаи подпишут меморандум о сотрудничестве. В ходе государственного визита Левитс также встретится с проживающими в Португалии латышами.

Левитса будут сопровождать министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс, мэр Лиепаи Гунар Ансиньш и директор Латвийского агентства инвестиций и развития Каспар Рожкалнс.

В свою очередь, Смилтенс отправился в частную поездку за пределы Латвии на четыре дня между сессиями парламента с 8 по 13 апреля, в связи с чем на это время исполняющим обязанности спикера Сейма назначен Грасбергс. Согласно заявлению Левитса, уже 14 апреля Смилтенс примет на себя обязанности президента.