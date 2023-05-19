На следующей неделе из-за строительства Rail Baltica вводятся ограничения движения на улице Лачплеша
Foto: Pubclitātes attēls, BERERIX

В связи со строительством железнодорожной эстакады со следующей недели планируется ввести ограничения движения на улице Лачплеша в Риге, сообщили агентству LETA в компании BeReRix, застройщике Рижского центрального узла Rail Baltica.

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В компании отмечают, что BeReRix приступает к завершающему этапу строительства эстакады Rail Baltica по улице Лачплеша — реконструкции проезжей части с восточной стороны.

Во время строительных работ со вторника, 23 мая, будут введены ограничения на движение пешеходов и транспортных средств на пять недель — до конца июня движение будет организовано на западной стороне путепровода улицы Лачплеша по одной полосе в каждом направлении. Соединение между улицами Калупес и Лачплеша будет закрыто.

Чтобы завершить работы по реконструкции улицу Лачплеша не будут закрывать полностью, движение во время строительных работ будет организовано с западной стороны эстакады.

BeReRix начала работы по реконструкции улицы прошлой осенью. Завершающие работы планируется произвести в период менее интенсивного движения транспорта, то есть с началом школьных каникул. За это время также планируется завершить работы по строительству тротуара и велосипедной дорожки с западной стороны.

Работы по благоустройству путепровода на улице Лачплеша будут проведены в 2024 году.

Во время строительных работ соединение между улицами Калупес и Лачплеша также будет закрыто для движения транспортных средств, а улицы Краславас и Спидолас будут использоваться для автомобильного движения. Пешеходы, в свою очередь, смогут перейти улицу Лачплеша по новому пешеходному переходу на улице Калупес, который является частью запланированных в проекте Rail Baltica решений и будет доступен жителям в будущем.

В результате строительства трассы Rail Baltica на территории улицы Лачплеша будут созданы две полноценные автомобильные полосы в каждом направлении, а для велосипедистов станет доступна велодорожка с двусторонним движением. Поток пешеходов будет организован безопасным образом, соответствующим требованиям к магистральной улице, в том числе будет создан безопасный пешеходный переход, контролируемый светофорами на улице Калупес. От улицы Лачплеша до Рижского центрального вокзала людей с нарушениями зрения будет ориентировать тактильная дорожка.

BeReRix предлагает водителям и жителям автотранспорта следить за указателями, размещенными в городской среде, и вовремя планировать маршруты движения, чтобы добраться до выбранного пункта назначения. Если работы на улице Лачплеша будут завершены раньше, то она откроется для движения раньше.

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