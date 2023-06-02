На следующей неделе изменится движение нескольких трамваев

Со следующего вторника, 6 июня, в связи с продолжением интенсивных строительных работ на перекрестке набережной 11 ноября и улицы 13 января будет постепенно изменено движение трамваев 1-го, 2-го, 5-го и 10-го маршрутов, сообщили агентству LETA в Rīgas satiksme.

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6 июня на 1-м, 2-м, 5-м и 10-м трамвайных маршрутах в направлении Иманты, улицы Тапешу и Бишумуйжи движение будет организовано до перекрестка улицы 13 января и бульвара Аспазияс, далее по улице 13 января, набережной 11 ноября и далее по маршруту до конечной остановки. В свою очередь, в обратном направлении трамваи будут по-прежнему ездить мимо Центрального рынка.

Между тем, с 7 июня движение 1-го, 2-го, 5-го и 10-го трамваев в обоих направлениях будет организовано только по улице 13 января.

Строительные работы на пересечении набережной 11 ноября и улицы 13 января осуществляются при софинансировании Фонда сплочения Европейского союза.

Помимо реконструкции перекрестка проект предусматривает адаптацию инфраструктуры 7-й трамвайной линии на участке от Центрального рынка до конечной остановки "Кенгарагс" и инфраструктуры 5-й трамвайной линии на участке от перекрестка Юрмалас гатве и улицы Слокас до конечной остановки "Ильгюциемс".

В рамках проекта планируется отремонтировать четыре и построить одну подстанцию, оборудовав их все электроустройствами с целью обеспечения достаточного электроснабжения для движения низкопольных трамваев.

Общая стоимость проекта составляет 55,2 млн евро, а софинансирование Фонда сплочения составляет 85% от затрат, или 38,78 млн евро.