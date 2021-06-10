На следующей неделе кафе будут обслуживать посетителей и в помещении

Со вторника, 15 июня, кафе смогут обслуживать клиентов в помещении. Вне помещений начнут работать аттракционы, в том числе водные. Такое решение принял Кабмин по предложению Министерства экономики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В кафе за одним столиком смогут находиться не более четырех взрослых людей из двух домохозяйств, всего не более 10 человек за одним столом. Между сидящими за разными столами людьми должно быть расстояние от двух метров.

Столовые приборы и посуда должны выдаваться индивидуально, а столик после каждого посетителя должен быть продезинфицирован. Помещения должны регулярно проветриваться. Посетители должны быть в масках, кроме тех моментов, когда они за столом.

Также будет разрешено предоставление индивидуальных хозяйственных услуг, связанных с аттракционами на свежем воздухе, включая аквапарки, развлекательные центры, парки батутов и карусели.

Аттракционы смогут работать с шести утра до десяти вечера, а на одного человека должно приходиться не менее 20 квадратных метров. Все посетители, кроме детей до семи лет, должны быть в масках.