На следующей неделе Латвия может получить 25 170 доз вакцин

На следующей неделе Латвия может получить две партии вакцин от Covid-19, в сумме - 25 170 доз, сообщает LETA.

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Первая поставка будет от производителя BioNTech/Pfizer - 8 марта прибудут 1170 доз вакцин. Вторую поставку обеспечит AstraZeneca - 24 000 доз достигнут Латвию 9 марта.

Всего с 8 марта по 4 апреля запланированы десять поставок вакцин, в результате которых Латвия получит 164 448 доз вакцин. На 15 марта запланирована поставка ещё 1170 доз BioNTech/Pfizer, 17 марта в Латвию могут привезти 15 412 доз вакцин AstraZeneca. Затем, 21 марта, запланировано принять 16 800 доз вакцины Moderna, 22 марта - 1170 вакцин BioNTech/Pfizer, 24 марта - 37 444 доз вакцин AstraZeneca, а 29 марта - ещё 1170 доза вакцин BioNTech/Pfizer. Самая крупная партия вакцин ожидается 31 марта - 40 912 доз вакцины AstraZeneca.

Министерство здравоохранения отмечает, что эти поставки ещё не утверждены и могут меняться.