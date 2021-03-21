На следующей неделе местами потеплеет до +14 градусов

На следующей неделе на территории Латвии станет теплее, температура воздуха может повыситься до +14 градусов, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные модели Global Forecast System.

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В понедельник сохранится холодная погода, местами возможны снегопады. В ночь на вторник в некоторых районах Видземе и Латгале похолодает до -11..-14 градусов. Во вторник во второй половине дня в западных районах страны потеплеет до +10 градусов.

В последующие дни недели во второй половине дня воздух может прогреваться до +9..+14 градусов. При сильной облачности в прибрежных районах максимальная температура воздуха днем не превысит +2..+6 градусов.

Ожидается облачная погода, но осадков будет мало. При прояснении по ночам на дорогах может появляться гололедица. Будет дуть преимущественно слабый или умеренный западный и южный ветер.