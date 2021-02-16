На следующей неделе может быть завершена вакцинация в центрах социального ухода
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Вакцинация постояльцев и сотрудников центров социального ухода может быть завершена на следующей неделе, свидетельствует отчет рабочей группы по вопросам вакцинации при Министерстве здравоохранения, поданный на рассмотрение на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению.

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В документе отмечается, что некоторые центры социального ухода не проявляют гибкости в отношении предложенных дат, что создает проблемы с планированием. Также отмечается, что постояльцы и сотрудники центров являются нестабильной группой населения, что затрудняет прогнозирование спроса на вакцины в каждом центре.

Проблему представляют и небольшие центры социального ухода, где меньше десяти подлежащих вакцинации людей, а также центры в малонаселенных районах, где труднее найти получателей оставшихся доз.

В отчете отмечается, что с учетом количества доступных вакцин в последнюю неделю февраля может начаться вакцинация людей старше 80 лет, и в вакцинации этой группы лиц важную роль будут играть семейные врачи и родственники пожилых людей.

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LETA

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LETA

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