На следующей неделе может вернуться бабье лето
Foto: LETA

После ветряного четверга усилится влияние антициклона, а в Латвию может вернуться бабье лето, прогнозирует Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Антициклон принесет сухую погоду. На выходных ожидается умеренный и медленный западный ветер. Ночи будут прохладными - в ночь на воскресенье температура опустится до +5..+6 градусов. В субботу днем ожидается до +17 градусов, а в воскресенье до +20.

В начале недели влияние антициклона уменьшится, усилится южный, юго-западный ветер, в отдельных районах могут быть кратковременные дожди. Однако воздух постепенно прогреется и его температура может достигнуть +24 градусов, свидетельствуют нынешние прогнозы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак