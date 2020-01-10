На следующей неделе начнется снос киосков на Центральном рынке
Foto: LETA

Во вторник, 14 января, начнется снос киосков на площади Гоголя у Рижского центрального рынка. Продавцы, арендовавшие там киоски, до сих пор не знают, будет ли у них возможность продолжить торговлю, сообщает LTV7.

Опрошенные телевидением продавцы менее чем за неделю до сноса киосков не знали, куда они смогут податься. Один продавец, Серж, сказал, что для него торговля на рынке - единственный способ выжить, так как его пенсия составляет 130 евро, а на лекарства уходит 200 евро. Другой торговец по имени Петерис рассказал, что представляет общество пенсионеров и инвалидов, он продает личные вещи. Получить разрешение на торговлю было нелегко.

Снос киосков начнется 14 января, но арендатор территории Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā собирается идти в суд.

“Центральный рынок прерывает договор с нами, который заключён 18 лет назад. И действителен ещё год. Они односторонне его расторгают. Независимо от того, что договор записан в земельной книге и подтверждено нотариусом”, — сказал член правления Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā Армандс Вейнбергс.

Председатель правления Rīgas Centrāltirgus Артис Друвиниекс сказал, что рынок сносит киоски по заданию городских властей, так как арендатор совершил незаконные действия. Хотя это не упомянуто в договоре как повод для его расторжения.

Друвиниекс заверил, что все желающие продолжать торговлю смогут это сделать. Возможно, торговые места будут перенесены в бывший молочный павильон.

Демонтаж киосков займет примерно два месяца, а на освободившейся площади может появиться сквер.

Как уже сообщалось, в конце ноября прошлого года на территории Рижского центрального рынка прошел обыск. Стражи порядка заподозрили, что на рынке торгуют контрабандными сигаретами. Полиция задержала 12 человек, четверо были оставлены под арестом. В частности, под стражей были оставлены охранник рынка Каспарс Унгурс, член правления SIA Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā Вилнис Висорс, а также Ирина Алексеичева и Елена Хитренко.

В начале января 2020 года на территории рынка снова были замечены торговцы контрабандными сигаретами.

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