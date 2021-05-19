На следующей неделе очная учеба будет разрешена в 33 самоуправлениях
Foto: LETA

Со следующего понедельника 1-6 и 12-е классы, а также 7-9 и 10-11 классы по ротационному принципу смогут заниматься очно в 33 наиболее эпидемиологически безопасных самоуправлениях — это на два самоуправления больше, чем неделей ранее, свидетельствуют новейшие данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Из списка безопасных выбыли Балдонский, Кандавский, Ницский, Приекульский, Салацгривский и Терветский края.

В обновленный список безопасных самоуправлений вошли Аглонский, Эргльский, Гробиньский, Крустпилсский, Лубанский и Мерсрагский края. Из больших городов очное обучение в школах можно будет проводить в Лиепае. В свою очередь, Екабпилс больше не входит в список так называемых безопасных городов.

Как уже сообщалось, с 7 апреля 12 классы по всей стране могут учиться очно дважды в неделю, а для остальных классов возможность очного обучения предусмотрена только в эпидемиологически безопасных самоуправлениях.

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Образование Учеба Школьники
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