На следующей неделе очная учеба в младших классах может проходить в 36 самоуправлениях
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Со следующей недели очная учеба в младших классах может проходить в 36 самоуправлениях, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Со следующей недели в список эпидемиологически безопасных самоуправлений войдут Аглонский, Айзпутский, Апский, Ауцский, Буртниекский, Цесисский, Иецавский, Екабпилсский, Коценский, Крустпилсский, Мазсалацский, Приекульский, Ропажский, Руенский, Саулкрастский, Скриверский, Терветский, Варкавский и Вецпиебалгский края.

Из списка исключены Циблский, Кулдигский, Неретский, Салский и Сейский края.

Критерию Министерства образования и науки о 14-дневном показателе заболеваемости на 100 000 населения соответствуют в настоящее время Аглонский, Айзпутский, Алсунгский, Апский, Ауцский, Буртниекский, Цесисский, Дурбский, Иецавский, Яунелгавский, Яунпиебалгский, Екабпилсский, Кандавский, Коценский, Крустпилсский, Мазсалацский, Мерсрагский, Ницский, Паргауйский, Павилостский, Плявиньский, Приекульский, Ропажский, Руцавский, Рундальский, Руиенский, Саулкрастский, Скриверский, Скрундский, Вецпиебалгский, Вецумниекский и Виеситский края, а также один крупный город - Екабпилс.

Новый список самоуправлений вступит в силу 22 марта.

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