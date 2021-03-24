На следующей неделе очная учеба в младших классах может проводиться в 47 самоуправлениях

Со следующей недели очная учеба в младших классах может проводиться в 47 самоуправлениях, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Со следующей недели в список эпидемиологически безопасных самоуправлений войдут Алойский, Аматский, Беверинский, Дундагский, Гаркалнский, Карсавский и Кокнесский края. Также в список войдут Лигатненский, Малпилсский, Раунский, Салацривский, Талсинский, Валкский и Вентспилсский края, города Вентспилс и Валмиера.

Из списка исключены Аглонский, Екабпилсский, Мерсрагский, Паргауйский и Руиенский края.

Критерию Министерства образования и науки о 14-дневном показателе заболеваемости на 100 000 населения не выше 250 случеав соответствуют в настоящее время Айзпутский, Алойский, Алсунгский, Аматский, Апский, Ауцский, Беверинский, Буртниекский, Цесисский, Дундагский, Дурбский, Гаркалнский, Иецавский, Яунелгавский, Яунпиебалгский, Кандавский, Карсавский, Кокнесский, Коценский, Крустпилсский, Лигатненский, Мазсалацский, Малпилсский, Ницский, Павилостский, Плявиньский, Приекульский, Раунский, Ропажский, Руцавский, Рундальский, Салацгривский, Саулкрастский, Скриверский, Скрундский, Стренчский, Талсинский, Терветский, Валкский, Варкавский, Вецпиебалгский, Вецумниекский, Вентспилский и Виеситский края, а также три крупных города — Екабпилс, Валмиера и Вентспилс.

Новый список вступит в силу 29 марта.