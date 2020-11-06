На следующей неделе осадков будет меньше, похолодает

В ближайшие десять дней погодные условия в Латвии будет определять антициклон, поэтому осадков будет мало, и температура воздуха понизится, прогнозировали синоптики.

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До начала недели в Латвии еще ожидаются кратковременные дожди. Далее будет только моросящий дождь, мелкий снег и туман.

В конце недели температура воздуха еще достигнет +8..+13 градусов, а потом, если облачность рассеется, ночью и утром столбик термометра может опускаться ниже нуля.

Согласно прогнозам Global Forecast System, в середине ноября в Латвии, в основном в восточной части, может наступить метеорологическая зима — период стабильных средних минусовых температур.