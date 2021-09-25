На следующей неделе откроется сезон охоты

С 1 октября откроется сезон загонной охоты, сообщила Государственная служба леса (ГСЛ).

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Как пояснили в службе, сезон загонной охоты ежегодно начинается 1 октября. Во время коллективной охоты загонщики, издавая шум, направляют дичь к линии охотников. Во время охоты разрешается отстрел определенного числа установленных животных в соответствии с выданными разрешениями и при строгом соблюдении правил.

В то же время информация, собранная ГСЛ, свидетельствует, что большинство нарушений требований безопасности, а также несчастных случаев происходит именно во время загонной охоты.

Среди наиболее распространенных нарушений техники безопасности, вызывающих несчастные случаи, становится ношение и транспортировка заряженного оружия и невнимательное обращение с оружием. За такие нарушения предусмотрена административная ответственность.

Перед началом сезона загонной охоты ГСЛ призывает охотников повторить правила безопасности на охоте и помнить, что ответственность за их соблюдение во время охоты несет каждый охотник.

В числе обязательных для исполнения требований — требование стрелять только по четко видимой и узнаваемой мишени, не стрелять в направлении линии охотников, соблюдать установленные секторы стрельбы, не покидать произвольно своего места на линии охотников и внимательно обращаться с оружием.

Оружие может быть заряжено только тогда, когда охотник занял свое место на линии охотников, в остальных случаях оно должно быть разряжено. При этом как стрелки, так и загонщики должны носить заметные для других элементы одежды, такие как жилеты, куртки или головные уборы яркого цвета.

Сезон загонной охоты продлится до 31 марта 2022 года, кроме охоты на кабана, которая закончится 31 января. Загонная охота разрешена от заката до восхода солнца.

ГСЛ также обращает особое внимание на то, что в связи с объявленной чрезвычайной ситуацией на латвийско-белорусской границе охотники должны учитывать, что охота на охотничьем участке или его части, расположенной в приграничной зоне, может быть ограничена. Правила охоты предусматривают, что ответственное лицо за день до охоты, планируемой на охотничьем участке или его части, расположенной в приграничной зоне, информирует о ней структурное подразделение Государственной пограничной охраны. В свою очередь, Закон об охоте гласит, что структурное подразделение Государственной пограничной охраны вправе запретить или приостановить охоту, если на территории приграничной зоны установлено чрезвычайное положение.