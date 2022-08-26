На следующей неделе ожидается резкое похолодание

На следующей неделе в Латвии резко понизится температура воздуха, прогнозируют синоптики.

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В понедельник температура местами еще будет достигать +28 градусов, ожидаются дожди и грозы. Во вторник будет не теплее +19…+24 градусов.

В среду продолжится похолодание, может начаться метеорологическая осень. Есть вероятность, что в последний день августа и первые два дня сентября на востоке страны даже днем температура воздуха будет ниже +10 градусов.

Прогнозы осадков на середину следующей недели пока разные, возможны как антициклон, так и циклон. Антициклон будет означать более сухую и солнечную погоду, более холодные ночи, но теплые дни, в то время как циклон принесет облака, дождь, порывистый ветер, дождливые дни, но не настолько холодные ночи.

По мере прояснения неба и стихания ветра в начале сентября местами в Видземе и Латгале возможны заморозки на верхнем слое травы.

После нескольких очень прохладных дней в сентябре температура воздуха снова повысится.

Уже сообщалось, что последние выходные лета обещают быть солнечными и жаркими — до +32 градусов. В субботу и воскресенье будут побиты рекорды максимальной температуры воздуха для этих дней.