На следующей неделе правительство может пересмотреть списки "запрещенных товаров"
Foto: LETA

На следующей неделе Кабинет министров может провести дискуссию о пересмотре ограничений, сообщил на заседании Совета по кризисному управлению премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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На заседании министры выслушали актуальную информацию об эпидемиологической ситуации. Министр обороны Артис Пабрикс предупредил, что ситуация может ухудшится, как это происходит в ряде других стран ЕС. Он призвал использовать нынешнюю передышку для того, чтобы привести в порядок дела и подготовиться к весне.

Министр подчеркнул, что он не говорит о смягчении ограничений — речь идет о том, чтобы разобраться со списками "запрещенных товаров" в магазинах.

Премьер отметил, что работа над этим ведется и на следующей неделе Кабмину будет предложено принять решение о "полном спектре".

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