На следующей неделе правительство начнет рассмотрение вариантов смягчения мер по Covid-19

В следующий четверг, 7 мая, Кабинет министров возьмется за пересмотр действующих сейчас вследствие чрезвычайной ситуации ограничений. Об этом рассказал премьер Кришьянис Кариньш. Правительство уже заслушало доклад от Совета по кризисному руководству, в котором был проведен анализ рисков и возможностях выхода из режима чрезвычайной ситуации.

"Оценим, какие ограничения можно постепенно отменить, учитывая одновременно с этим аспекты здоровья и безопасности людей", — пояснил Кариньш.

Cтратегия выхода из кризиса Covid-19 будет направлена на ограничение вируса и восстановление экономики. Будет предусмотрен ряд вариантов действий для различных отраслей в соответствии с принципами охраны здоровья, рассказал также сегодня Кариньш во время удаленной встречи с президентом Эгилом Левитсом.

Четыре недели картину распространения Covid-19 в Латвии хотят изучать по четырем критериям. Такие данные необходимы, чтобы принять решение, изменять ли режим ограничений, добавляет министр здравоохранения Илзе Винькеле. По ее словам, речь идет о числе больных и динамике новых случаев, количестве госпитализированных и тяжелых случаев, а также о локальных вспышках в конкретных учреждениях или местах проживания. Изучив динамику четырех недель можно будет оценить, в какую сторону меняется ситуация, и принять взвешенное решение.