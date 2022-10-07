На следующей неделе "Прогрессивные" пригласят на переговоры "Объединенный список" и Нацобъеэинение

Партия "Прогрессивные" на следующей неделе пригласит на переговоры о возможном сотрудничестве и "Объединенный список", и Национальное объединение (НО), сообщил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) лидер "Прогрессивных" Каспарс Бришкенс.

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"Мои профессиональные корни — в дипломатической службе. Я верю в очный разговор. Поэтому на следующей неделе мы пригласим на переговоры и "Объединенный список", и Национальное объединение", — заявил Бришкенс.

Также он пояснил, что партия работает над тем, чтобы точнее приоритезировать те вещи, которые, с их точки зрения, в данный момент были бы более неотложными задачами в государственном плане.

"Мы на одной волне с "Новым единством" фактически по всем вопросам, поэтому в этом духе хотим продолжить диалог и с другими сторонами", — добавил он.

Говоря об идеологических разногласиях, Бришкенс пояснил, что мифы, которые распространялись в предвыборное время, развеялись. "Мы подчеркиваем, что такие вопросы как верховенство права, борьба с коррупцией, борьба за хорошее управление, не являются идеологическими вопросами — они либо есть, либо их нет", — добавил он.

Как сообщалось, "Объединенный список" и Нацобъединение выступают за формирование коалиции из трех партий с участием "Нового Единства", в свою очередь "Новое Единство" предлагает сформировать расширенную коалицию с участием партии "Прогрессивные".