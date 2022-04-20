На следующей неделе Rīgas namu pārvaldnieks начнет отключать отопление

Муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks(RNP) планирует закрыть отопительный сезон на следующей неделе. Об этом агентству ЛЕТА сообщили в RNP.

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Отключение отопления планируется начать 26 апреля. Решение основано на долгосрочном прогнозе погоды.

Отключение центрального отопления жилых домов, находящихся в ведении RNP, планируется завершить 28 апреля.

Уже сегодня после заявлений уполномоченных лиц двух домов на ул. Саркана и на ул. Аглонас эти дома были отключены от отопления.

Текущий отопительный сезон начался 15 сентября прошлого года. Отопительный сезон 2020/2021 годов начался 11 сентября и закрылся 5 мая.