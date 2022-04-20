На следующей неделе Rīgas namu pārvaldnieks начнет отключать отопление
Foto: Shutterstock

Муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks(RNP) планирует закрыть отопительный сезон на следующей неделе. Об этом агентству ЛЕТА сообщили в RNP.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Отключение отопления планируется начать 26 апреля. Решение основано на долгосрочном прогнозе погоды.

Отключение центрального отопления жилых домов, находящихся в ведении RNP, планируется завершить 28 апреля.

Уже сегодня после заявлений уполномоченных лиц двух домов на ул. Саркана и на ул. Аглонас эти дома были отключены от отопления.

Текущий отопительный сезон начался 15 сентября прошлого года. Отопительный сезон 2020/2021 годов начался 11 сентября и закрылся 5 мая.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса v2
DELFI Brand Studio Читайте также
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Один клик – и пасхальный стол накрыт!
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara