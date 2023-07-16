На следующей неделе Ринкевич отправится с официальным визитом в Вильнюс
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В среду, 19 июля, президент Эдгар Ринкевич посетит с официальным визитом Вильнюс, сообщили в канцелярии президента Латвии.

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В ходе визита Ринкевич встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой и спикером литовского парламента Викторией Чмилите-Нильсен.

Ожидается, что в ходе встречи будут обсуждены решения, принятые на Вильнюсском саммите НАТО, и вопросы безопасности Балтийского региона, энергетической безопасности, а также возможности укрепления сотрудничества между Латвией и Литвой.

Ранее сообщалось, что 10 июля Ринкевич отправился с первым зарубежным визитом в столицу Эстонии Таллинн, где встретился с президентом Эстонии Аларом Карисом, премьер-министром Каей Каллас, спикером парламента Лаури Хуссаром и министром иностранных дел Маргусом Цахкной.

Также сообщалось, что 11 и 12 июля в Вильнюсе прошел саммит НАТО, на котором основное внимание было уделено реакции альянса на войну России против Украины и желание Украины стать членом НАТО.

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