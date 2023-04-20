На следующей неделе RNP начнет отключать отопление
Foto: Shutterstock

Опираясь на долгосрочные прогнозы погоды, предприятие SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) планирует на следующей неделе завершить отопительный сезон в многоквартирных домах, подключенных к центральной системе отопления. О точных датах будет сообщено позже.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На данный момент на основании запроса жильцов отопительный сезон завершен в 19 домах. Большинство клиентов ждут завершения отопительного сезона, не принимая индивидуальные решения.

В компании подчеркивают, что в большинстве обслуживаемых RNP домов, комфортная температура поддерживается благодаря автоматической системе отопления, которая подает тепло в зависимости от температуры воздуха на улице. Система перестает подавать тепло, если на улице +12 градусов и теплее.

В случае если владельцы квартир желают изменить интенсивность режима отопления или определить другую дату отключения отопления, они должны принять соответствующее решение и проинформировать RNP.

Традиционно с завершением отопительного сезона жители начинают активно менять радиаторы и полотенцесушители. В RNP напоминают, что самовольно их менять запрещено, так как можно нанести ущерб общей системе отопления. За самовольную установку радиаторов и полотенцесушителей предусмотрен денежный штраф.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Будни курьера — какие они?
Как поднять себе настроение в темные месяцы года
Будни курьера — какие они?
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Согласованное извещение: что нужно знать, чтобы быстрее получить возмещение