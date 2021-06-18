На следующей неделе с визитом в Латвию прибудет председатель Еврокомиссии

Во вторник, 22 июня, в Латвию прибудет председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщила представитель Государственной канцелярии Зане Озола.

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Ляйен встретится с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, а после переговоров они вместе осмотрят у здания правительства работающий на водороде троллейбус.

Затем председатель Еврокомиссии посетит факультет архитектуры Рижского технического университета (РТУ) на Кипсале, где сделает заявление для прессы, ознакомится с ходом проектов, реализуемых с софинансированием ЕС и встретится на Фабрике дизайна РТУ со студентам, исследователями и преподавателями.