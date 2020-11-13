На следующей неделе самоуправления начнут раздачу масок менее защищенным группам населения
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С учетом требования в условиях пандемии "Covid-19" носить маски в общественных местах самоуправлениям будут переданы средства индивидуальной защиты для менее защищенных групп населения, и их раздача может начаться в понедельник, 16 ноября, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола.

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ГПСС обобщила информацию о необходимом количестве масок, предоставленную координаторами комиссий по гражданской обороне 36 территорий сотрудничества и Министерством благосостояния. Запрос на выдачу более 114 тыс. гигиенических масок был направлен в Государственный центр оборонно-военных объектов и закупок.

Маски будут выдаваться жителям, имеющим статус малообеспеченных и малоимущих, а также лицам, имеющим право на получение услуг ночных приютов, приютов, центров дневного ухода, дневных или кризисных центров, услуг по уходу на дому.

Планируется, что раздача масок начнется 16-20 ноября.

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LETA

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