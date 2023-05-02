На следующей неделе школьники смогут подавать заявки на трудоустройство летом

На следующей неделе, 10 мая школьники смогут подавать заявки на работу во время летних каникул, сообщили в Госагентстве занятости (ГАЗ).

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Работников среди школьников ищут более 600 работодателей.

Прием заявок на работу проводится с 1 июня по 31 августа. На софинансируемых из госбюджета рабочих местах смогут трудиться школьники в возрасте от 15 до 20 лет, которые получают образование в общеобразовательных, специальных или профессиональных учебных заведениях. Работать летом вот уже второй год подряд смогут также дети беженцев из Украины.

Подавать заявки можно в электронном виде - заполнив анкету на домашней странице ГАЗ.

В этом году на трудоустройство школьников летом выделено 3 542 672 евро, этой суммы достаточно, чтобы обеспечить работой 10 302 подростков.