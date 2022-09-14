На следующей неделе снова похолодает. Местами возможен даже мокрый снег

Во второй половине этой недели погодные условия в Латвии определят циклон. По последним прогнозам, по мере его отступления к востоку и усиления антициклона в Западной Европе более прохладный воздух с севера на следующей неделе придет в страны Балтии.

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"Хотя ранее это не прогнозировалось, сейчас выглядит так, что весь сентябрь будет холодным. На картинке виден новейший прогноз ECMWF на 20 сентября — опять воздушные массы из Арктики, теоретически местами возможен даже мокрый снег", — пишет в Twitter метеоролог Янис Траллис.

Lai gan iepriekš tas netika prognozēts, šobrīd izskatās, ka viss septembris būs auksts. Attēlā redzama ECMWF jaunākā prognoze 20.septembrim — atkal gaisa masas no Arktikas, teorētiski vietām pat iespējams slapjš sniegs. GFS prognoze ir līdzīga. pic.twitter.com/S5nx5Yn3qs — Jānis Trallis (@meteozinas) September 10, 2022

В ближайшие дни местами пройдут дожди, а местами ожидаются грозы. В западной части Видземе и Курземе осадков будет больше, в Латгале сохранится более сухая погода, сообщает LETA. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью понизится до +7..+13 градусов. Максимальная температура при солнечном свете составит +13..+18 градусов.

Большой и мощный циклон, вероятно, двинется на север от Украины в воскресенье вечером и в начале следующей недели. Если этот прогноз сбудется, в Латвии усилится северный ветер, а в восточной части страны возможны сильные дожди.

В продолжение следующей недели атмосферное давление повысится, а количество осадков уменьшится, ветер станет слабее. В самые холодные дни температура воздуха, вероятно, не превысит +7..+13 градусов, а вот ночью столбик термометра может опуститься на несколько градусов ниже нуля.